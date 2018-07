Suécia vence e diminui vantagem da Sérvia na Davis

Robert Lindstedt e Simon Aspelin venceram Djokovic, que entrou no lugar de Janko Tipsarevic, e Nenad Zimonjic por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6, (7/5) e 7/5. Assim, a definição do confronto ficou para o domingo com os jogos Michael Ryderstedt x Djokovic x Ervin Eleskovic x Viktor Troicki.

O vencedor do confronto entre Sérvia e Suécia vai encarar a Argentina nas semifinais. Os argentinos, que venceram os três primeiros jogos contra o Casaquistão, fecharam a série neste sábado por 5 a 0 com mais dois triunfos. Juan Ignacio Chela venceu Evgeny Korolev por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/0, e Juan Monaco bateu Mikhail Kukushkin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.