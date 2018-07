Suíça confirma equipe sem Federer em duelo da Davis

Recordista de títulos de Grand Slam, com 17 troféus, Federer já havia adiantado no ano passado que não defenderia os suíços nesta primeira rodada do Grupo Mundial da Davis de 2013. Ele disse que tinha o desejo de atuar pelo seu país, mas enfatizou que não poderá estar sempre na importante competição por causa das exigências do desgastante calendário do circuito profissional, depois de ter encarado um calendário extenuante em 2012.

Sem Federer, a Suíça foi convocada com Stanislas Wawrinka e Marco Chiudinelli como principais tenistas, enquanto Henri Laaksonen, Michael Lammer e Sandro Ehrat foram os outros jogadores chamados como opções para encarar os checos.

A República Checa, que bateu a Espanha na decisão da Davis, em novembro de 2012, deverá ser liderada mais uma vez por Tomas Berdych e Radek Stepanek. Os dois, assim como Federer, estão na disputa do Aberto da Austrália, Grand Slam que começou nesta segunda-feira e só irá terminar no próximo dia 27, pouco antes do duelo entre suíços e checos.

O desgastante Aberto da Austrália, por sinal, também acabou fazendo Federer descartar a sua participação neste primeiro duelo da Suíça na Davis de 2013. Visando ter uma carreira mais longa e cada vez mais priorizando um número menor de competições, ele também confirmou que não jogará o tradicional Masters 1.000 de Miami nesta temporada.