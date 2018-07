Suíça e França definem escalações para decisão da Copa Davis

Faltando duas semanas para a final da Copa Davis, as federações de Suíça e França oficializaram nesta terça-feira a escalação de suas equipes para o decisivo confronto entre os dias 21 e 23. O duelo acontecerá sobre uma quadra de saibro montada dentro do estádio Pierre Mauroy, do Lille, da primeira divisão do futebol francês.

A maior dúvida sobre as equipes recaía sobre os franceses. Jo-Wilfried Tsonga (12º do ranking), Gael Monfils (19º), Gilles Simon (21º) e Richard Gasquet (27º) disputavam três vagas dentro do time. Simon acabou preterido pelo capitão Arnaud Clement. Será o jogador reserva dos anfitriões. Julien Benneteau completa a equipe para disputar a partida de duplas, com Tsonga ou Monfils.

No grupo suíço, Roger Federer (2º do ranking) e Stan Wawrinka (4º) vão comandar o time. Eles deverão jogar as quatro partidas de simples e o duelo de duplas - juntos, foram campeões olímpicos em Pequim/2008.

As opções do capitão Severin Luthi são Marco Chiudinelli (198º) e Michael Lammer (513º). Eles devem fazer apenas figuração no duelo, a não ser que os suíços surpreendam com uma improvável vitória antes da quinta partida. Neste caso, os dois teriam chance de entrar em quadra para disputar as partidas finais da série melhor-de-cinco jogos.