Suíça vai homenagear Roger Federer com rosto em moedas de 20 francos

A Suíça produzirá uma moeda de prata de 20 francos suíços (aproximadamente R$ 85) com a imagem de Roger Federer. Ao anunciar a homenagem nesta segunda-feira, o governo do país destacou que esta será a primeira vez que dedica uma moeda comemorativa para uma personalidade viva.

As autoridades disseram que o 20 vezes campeão dos torneios do Grand Slam é "provavelmente o atleta individual de maior sucesso na Suíça e também é o embaixador perfeito para a Suíça."

A "face" da moeda mostrará Federer batendo na bola com um revés de uma mão. O governo explicou que cerca de 95 mil moedas da edição limitada com a imagem de Federer podem ser solicitadas com antecedência, com um valor de 30 francos suíços (R$ 127) cada. Elas serão enviadas em janeiro, sendo que a pré-venda começará nesta terça-feira e irá até 19 de dezembro.

Uma moeda de ouro de 50 francos suíços (R$ 212) com a imagem de Federer será cunhada no próximo ano, em maio. Nesse caso, a previsão é de que sejam 40 mil moedas, tendo um design diferente, de acordo com informações das autoridades do país.

Federer está com 38 anos, sendo visto como um herói nacional no país. "Obrigado, Suíça e Casa a Moeda da Suíça por esta incrível honra e privilégio", escreveu o tenista em seu perfil no Twitter.