Sul-coreano atropela alemão e será adversário de Nadal em Paris

Cabeça de chave número 1 e grande favorito ao título do Masters 1000 de Paris, o espanhol Rafael Nadal conheceu seu adversário na estreia do torneio. Será o sul-coreano Hyeon Chung, que não tomou conhecimento do alemão Mischa Zverev nesta segunda-feira e venceu por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/0 e 6/2.

Número 55 do mundo, Chung precisou de somente 56 minutos para despachar o 32.º colocado do ranking, que teve o saque quebrado em cinco oportunidades. Com o resultado, o jovem sul-coreano de 21 anos vai encarar Nadal pela segunda vez na carreira, sendo que o espanhol ganhou a primeira, este ano, em Barcelona.

O primeiro dia de disputas em Paris também reservou dois confrontos entre donos da casa. Número 30 do mundo, Richard Gasquet levou a melhor sobre Benoit Paire por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. Já Jeremy Chardy atropelou Gilles Simon em duas parciais: 6/3 e 6/0.

Outros dois franceses se aproveitaram do fator casa e se garantiram na segunda rodada em Paris. O veterano Nicolas Mahut eliminou o canadense Vasek Pospisil por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 7/6 (7/4), enquanto Julien Benneteau passou por outro canadense, Denis Shapovalov, com duplo 6/4.

Ainda nesta segunda-feira, o holandês Robin Haase bateu o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1; o alemão Peter Gojowczyk eliminou o norte-americano Ryan Harrison também em dois sets, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3; e o sérvio Filip Krajinovic superou o japonês Yuichi Sugita por 6/4 e 6/2.