Surpreendida por croata, Venus fica com vice em Quebec

Grande favorita ao título, a norte-americana Venus Williams foi surpreendida na final do Torneio de Quebec, neste domingo, e teve que se contentar com o vice. A cabeça de chave número 1 caiu para a croata Mirjana Lucic-Baroni, que pôde comemorar a conquista após a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h23min.

Este foi apenas o terceiro título de Lucic-Baroni em torneios de simples do circuito da WTA. Foi também a primeira vez na carreira que a croata de 32 anos, número 80 do ranking, derrotou Venus Williams. Nos dois confrontos anteriores, a norte-americana havia levado a melhor.

Neste domingo, no entanto, Lucic-Baroni soube se aproveitar do dia ruim de Venus no serviço, atacou bastante o saque da adversária e chegou a ter 11 oportunidades de quebra. Destas, confirmou quatro, número suficiente para passar pela adversária e celebrar o título no Canadá.

Já Venus Williams colecionou o terceiro vice-campeonato em 2014. A número 19 do mundo já havia perdido nas decisões de Auckland (para Ana Ivanovic) e Montreal (para Agnieszka Radwanska). O único título de simples da temporada para a norte-americana, que tem 45 no total, aconteceu em Dubai.