Surpresa australiana elimina Gasquet e se classifica às semis em Winston-Salem

A preparação do francês Richard Gasquet para o US Open, Grand Slam em Nova York que começará na próxima semana, foi surpreendentemente interrompida nesta quinta-feira. De forma contundente, o australiano John Millman, apenas o número 81 do mundo, derrotou o cabeça de chave número 1 por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, e avançou às semifinais do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos.

Esta será a primeira vez na carreira que o tenista da Austrália jogará uma semifinal de torneio da ATP. Seu adversário será o espanhol Pablo Carreno Busta, que tenta alcançar a sua terceira decisão no ano e na carreira profissional. Nesta quinta-feira, ele derrotou o russo Andrey Kuznetsov por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

No outro lado da chave, o espanhol Roberto Bautista Agut evitou a zebra e avançou ao derrotar Yen-Hsun Lu, de Taiwan, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O cabeça de chave número 2 em Winston-Salem terá pe,a frente o sérvio Viktor Troicki, que bateu o espanhol Fernando Verdasco por 2 a 1 - parciais de 6/4, 3/6 e 6/4.

No confronto direto no circuito profissional, apenas um duelo entre Roberto Bautista Agut e Viktor Troicki. Ele aconteceu no início deste ano e o espanhol levou a melhor na decisão do ATP 250 de Sófia, na Bulgária.