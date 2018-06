Surpresa norte-americana bate Venus e vai à semifinal no Torneio de Miami

A norte-americana Danielle Collins voltou a surpreender nesta quarta-feira e alcançou as semifinais do Torneio de Miami. A tenista número 93 do mundo superou ninguém menos que a veterana Venus Williams, oitava cabeça de chave, ao fazer 2 sets a 0 sem maiores dificuldades, com parciais de 6/2 e 6/3.

Vinda do qualifying, Collins vive em Miami o grande momento da carreira. A norte-americana de 24 anos jamais conquistou um título no circuito da WTA e até o ano passado disputava quase que exclusivamente torneios da Federação Internacional de Tênis (ITF).

Nesta quarta, ela superou uma das grandes tenistas da história, dona de 49 títulos, que, mesmo aos 37 anos, ocupa a oitava colocação do ranking e aparecia como grande favorita para o confronto.

No primeiro set, Collins soube atacar o saque de Venus e confirmou duas das cinco oportunidades de quebra que teve. Já no segundo, viu a adversária reagir e aproveitar um break point, mas mostrou tranquilidade para confirmar duas chances de quebra e garantir o triunfo.

Com o resultado, Collins terá pela frente nas semifinais a letã Jelena Ostapenko, sexta cabeça de chave, que bateu nesta quarta a ucraniana Elina Svitolina, quarta favorita. A outra semifinal será disputada entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a norte-americana Sloane Stephens.