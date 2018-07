Surpresas em torneio turco, alemão e indiano são eliminados nas quartas de final

O sonho acabou para os jovens tenistas Daniel Altmaier e Ramkumar Ramanathan. Surpresas do Torneio de Antalya, o alemão e o indiano foram eliminados nas quartas de final da competição turca, nesta quinta-feira. O experiente Fernando Verdasco, da Espanha, também se despediu da chave preparatória para Wimbledon.

Algoz do favorito Dominic Thiem e do brasileiro Rogério Dutra Silva, Ramkumar Ramanathan lutou bastante nesta quinta e vendeu caro o revés para Marcos Baghdatis. O experiente cipriota derrotou o indiano de 22 anos por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (0/7), 6/3 e 7/6 (8/6).

Na semifinal, Baghdatis vai enfrentar justamente o algoz da outra surpresa do torneio. O japonês Yuichi Sugita superou o alemão Daniel Altmaier e garantiu seu lugar na semifinal. Ao contrário de Ramanathan, o alemão de 18 anos ofereceu pouca resistência ao japonês, que até aplicou um "pneu": 6/3 e 6/0.

A outra semifinal terá o francês Arian Mannarino e o italiano Andreas Seppi. Mannarino foi o responsável por eliminar Fernando Verdasco, terceiro cabeça de chave, por 2/6, 7/5 e 6/2. E Seppi avançou ao derrotar Radu Albot, da Moldávia, por 6/4 e 7/6 (7/3).