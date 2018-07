Svitolina bate Bouchard em dia de chuva e ganha título de Kuala Lumpur

A ucraniana Elina Svitolina conquistou neste domingo o título do Torneio de Kuala Lumpur. Cabeça de chave número 2, ela precisou passar por uma verdadeira maratona para confirmar o favoritismo diante da sexta cabeça de chave, a canadense Eugenie Bouchard. Em quase três horas, triunfou por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 7/5.

Não bastasse o longo duelo, Svitolina e Bouchard ainda viram o confronto decisivo ser interrompido em duas oportunidades por causa da chuva. A segunda pausa foi mais longa, os funcionários do torneio tiveram que secar o chão com rodos e, por isso, a partida só foi definida depois da meia-noite (horário local).

Mas nada disso tirou a animação de Svitolina. A número 19 do ranking conquistou somente o quarto título de sua curta carreira, aos 21 anos. De quebra, ampliou a hegemonia em confrontos diante de Bouchard, já que chegou à quarta vitória nos quatro jogos que disputaram.

A partida deste domingo foi bastante equilibrada. No primeiro set, aconteceu uma quebra para cada lado e Svitolina levou a melhor no tie-break. No segundo, Bouchard deu o troco, conseguiu três quebras, contra uma da ucraniana, e deixou tudo igual.

Foi aí que aconteceu a primeira paralisação. Com tudo normalizado, elas voltaram à quadra, mas pouco depois tiveram que parar novamente por causa da chuva. O duelo reiniciou outra vez e o equilíbrio foi mantido. Mas na hora da decisão, o talento de Svitolina falou mais alto diante da número 52 do mundo e lhe garantiu a conquista.