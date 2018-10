Svitolina bate Stephens e conquista o WTA Finals pela primeira vez

A ucraniana Elina Svitolina conquistou neste domingo o título do WTA Finals. Cabeça de chave número 6 do torneio em Cingapura, ela derrotou na decisão a norte-americana Sloane Stephens por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2, e garantiu o troféu da competição apenas pela primeira vez na carreira.

Em alta, a número 7 do ranking faturou seu quarto troféu de simples na temporada, o 13.º como profissional. Foi também a maior conquista da carreira da tenista, que não tem bom desempenhos em torneios de Grand Slam, nos quais nunca passou sequer das quartas de final.

De quebra, Svitolina se tornou a primeira ucraniana a faturar o WTA Finals. Com o resultado, ela vai ganhar três posições no ranking e subirá para quarto, deixando para trás sua adversária neste domingo, a checa Petra Kvitova e a japonesa Naomi Osaka.

Apesar do triunfo, Svitolina levou um susto no início e viu Stephens começar melhor. Em um primeiro set disputado, a norte-americana aproveitou uma das quatro oportunidades de quebra que teve para largar em vantagem.

A partir daí, no entanto, a ucraniana passou a atacar o serviço da adversária e dominou o confronto. Tanto no segundo quanto no terceiro sets, Svitolina aproveitou três dos quatro break points que teve para virar o confronto e confirmar a conquista.

Pior para Stephens, campeã do US Open deste ano, que sonhava em conquistar o segundo título na temporada, o sétimo na carreira. A tenista também perdeu a chance de ser a oitava tenista dos Estados Unidos a faturar o WTA Finals.