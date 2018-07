Svitolina confirma favoritismo e enfrentará chinesa na decisão em Taiwan

A ucraniana Elina Svitolina confirmou o favoritismo e garantiu vaga na decisão do Torneio de Taiwan neste sábado. Cabeça de chave número 1, a tenista não teve dificuldade para eliminar a luxemburguesa Mandy Minella por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em somente 1h08min de partida.

Número 13 do mundo, Svitolina soube atacar o serviço da adversária e conseguiu quatro quebras ao longo da partida. Com isso, venceu a 93.ª colocada no ranking da WTA pela segunda vez em dois confrontos disputados entre elas no circuito, sendo que o primeiro havia acontecido no ano passado, no US Open.

Após passar por Minella, Svitolina terá pela frente na decisão em Taiwan uma asiática. A ucraniana vai encarar a chinesa Shuai Peng, que surpreendeu a checa Lucie Safarova ao vencer a outra semifinal deste sábado por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h21min.

A decisão deste domingo marcará somente a segunda partida entre Svitolina e Peng, número 71 do mundo, no circuito da WTA. E apesar da diferença no ranking, foi justamente a chinesa quem levou a melhor no confronto anterior, disputado em 2014, nos Estados Unidos.