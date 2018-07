Svitolina e Bouchard vencem e vão as semifinais na Malásia

Principal favorita ainda viva na competição, Svitolina tomou um susto, mas venceu a eslovaca por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/1. Após um primeiro set irreconhecível, no qual sequer ameaçou o saque da 139.ª do ranking, a cabeça de chave número 2 assumiu o controle da partida e buscou sete quebras nos últimos dois sets para avançar.

Agora, Svitolina se prepara para enfrentar a grande surpresa da competição. Ela terá pela frente a chinesa Lin Zhu, número 190 do ranking, que avançou à semifinal nesta sexta ao passar pela compatriota Qiang Wang em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/4.

Do outro lado da chave, a canadense Eugenie Bouchard também confirmou seu favoritismo. Sem maiores dificuldades, a cabeça de chave número 6 despachou a turca Cagla Buyukakcay, 128.ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Na semifinal, Bouchard vai encarar a britânica Naomi Broady. A 96.ª colocada do ranking da WTA surpreendeu nesta sexta-feira a alemã Sabine Lisicki, terceira cabeça de chave, ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 1/6 e 7/5.