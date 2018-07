Svitolina e Konta são surpreendidas e caem na segunda rodada em Birmingham

Duas das principais favoritas ao título do Torneio de Birmingham, a ucraniana Elina Svitolina e a britânica Johanna Konta perderam nesta quinta-feira e foram eliminadas logo na segunda rodada da competição disputada em quadras de grama, que serve como preparação para o Grand Slam Wimbledon.

Cabeça de chave número 2 em Birmingham, Svitolina não foi páreo para a italiana Camila Giorgi. Vinda do qualifying e apenas número 102 do mundo, a tenista passou pela quinta colocada do ranking por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2, em pouco mais de duas horas de partida, e vai encarar nas quartas de final a australiana Ashleigh Barty.

Outra zebra desta quinta foi protagonizada pela norte-americana Coco Vandeweghe. Número 30 do mundo, ela atropelou Johanna Konta, sétima colocada no ranking e quarta cabeça de chave em Birmingham, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h05min de jogo.

Agora, vai duelar com a espanhola Garbiñe Muguruza, sexta cabeça de chave, que bateu nesta quinta a norte-americana Alison Riske, número 45 do mundo, em dois sets, com parciais de 6/1 e 6/4. Outra favorita que avançou foi a francesa Kristina Mladenovic, quinta cabeça de chave, que eliminou a chinesa Shuai Zheng também por 2 a 0: 6/4 e 7/6 (7/3).

MALLORCA

No Torneio de Mallorca, destaque para a bielo-russa Victoria Azarenka, eliminada diante da croata Ana Konjuh. Em seu primeiro torneio após mais de um ano afastada para se tornar mãe, a tenista caiu para a cabeça de chave número 7 por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Agora, Konjuh vai encarar nas quartas de final do torneio a segunda cabeça de chave, a letã Anastasija Sevastova, que suou para passar pela russa Varvara Lepchenko por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 6/1 e 6/3.

Sexta cabeça de chave, a italiana Roberta Vinci também avançou às quartas de final ao passar pela belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/2. Já a terceira favorita, a francesa Caroline Garcia, empatava por 2 a 2 no terceiro set com a eslovaca Jana Cepelova quando o confronto foi suspenso por falta de luz natural.