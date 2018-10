Svitolina e Muguruza estreiam com vitória no Torneio de Hong Kong

Candidatas ao título do Torneio de Hong Kong, a ucraniana Elina Svitolina e a espanhola Garbiñe Muguruza estrearam com vitória na quadra dura da competição chinesa nesta terça-feira. Cabeça de chave número 1, Svitolina bateu a australiana Priscilla Hon por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

O triunfo manteve a tenista da Ucrânia na briga por uma vaga no WTA Finals, a competição que reúne as oito melhores do ano e encerra a temporada. Svitolina está em sétimo lugar no ranking da temporada e pode sacramentar a classificação se for bem em Hong Kong - restam apenas três vagas no torneio.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Svitolina enfrentará a japonesa Nao Hibino, que venceu na estreia a veterana australiana Samantha Stosur por duplo 6/3.

Muguruza, quarta cabeça de chave, estreou com vitória ao derrotar a compatriota Sara Sorribes Tormo por 6/3 e 6/1. Fora da briga por uma vaga no WTA Finals, ela vai encarar agora a romena Ana Bogdan, algoz da norte-americana Caroline Dolehide por 6/7 (2/7), 6/3 e 7/5.

Também avançaram nesta terça outras duas cabeças de chave. Em duelo de tenistas da casa, Qiang Wang, sexta pré-classificada, passou por Ling Zhang por 6/0 e 6/2. E a australiana Daria Gavrilova, sétima cabeça de chave, despachou a casaque Zarina Diyas por 3/6, 7/5 e 6/1.

Ainda pela rodada de abertura, venceram a norte-americana Christina McHale, a romena Monica Niculescu, a holandesa Lesley Kerkhove e a local Shuai Zhang.

TIANJIN

Em outro torneio disputado em solo chinês nesta semana, em Tianjin, as favoritas não decepcionaram. A francesa Caroline Garcia, segunda cabeça de chave, passou pela local Xun Fang Ying por 6/4 e 6/1. Sua próxima adversária será outra tenista da casa: Zhang Yuxuan, que bateu nesta terça a romena Irina-Camelia Begu por 7/5 e 6/3.

Já a belga Elise Mertens, terceira pré-classificada, despachou a local Zhu Lin por 7/5 e 6/1. Na sequência, ela vai duelar com a eslovaca Jana Cepelova, que avançou ao eliminar a local Wang Yafan por 7/5, 3/6 e 6/4.

A bielo-russa Aryna Sabalenka, por sua vez, despachou a norte-americana Sofia Kenin por 7/6 (7/4), 4/6 e 6/0. Quarta cabeça de chave, ela tenta ir longe na chave de Tianjin para se manter com chances de entrar no WTA Finals. No momento, ela ocupa o décimo lugar do ranking da temporada. Na sequência, ela vai duelar com a polonesa Magda Linette.

Também avançaram na competição chinesa e suíça Timea Bacsinszky, a japonesa Misaki Doi, a checa Barbora Krejcikova e a britânica Katie Boulter.