Svitolina e Ostapenko estreiam com vitória no Torneio de Roma

Duas das principais cabeças de chave em Roma, a ucraniana Elina Svitolina e a letã Jelena Ostapenko venceram em suas estreias no torneio italiano, disputado sobre o saibro, nesta terça-feira. Svitolina, atual número quatro do mundo, foi quem teve mais facilidade em quadra ao eliminar a croata Petra Martic em apenas uma hora de jogo.

Com uma atuação quase impecável, a ucraniana superou a 36ª do ranking pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Svitolina terminou o jogo sem sofrer quebras, defendendo apenas dois break points, ainda no set inicial. A ucraniana obteve quatro quebras, duas em cada parcial.

Nas oitavas de final, a tenista da Ucrânia vai enfrentar a vencedora do confronto entre a russa Daria Kasatkina e a norte-americana Danielle Collins, que furou o qualifying da competição.

Atual campeã de Roland Garros, Jelena Ostapenko também precisou de apenas dois sets para superar a chinesa Zhang Shuai nesta terça. A quinta cabeça de chave levou a melhor com parciais de 6/2 e 7/5. Nas oitavas, sua adversária virá do duelo entre a britânica Johanna Konta e a taiwanesa Su-Wei Hsieh, que veio do qualifying.

Em sua segunda partida na chave italiana, a também letã Anastasija Sevastova, 20ª do mundo, contou com o abandono da francesa Kristina Mladenovic para avançar com facilidade. A 30ª ranking desistiu da partida quando perdia por 6/3 e 3/0.