Svitolina elimina Pliskova e enfrenta tenista do quali na final em Brisbane

Atual campeã do Torneio de Brisbane, a checa Karolina Pliskova foi eliminada na semifinal pela ucraniana Elina Svitolina nesta sexta-feira. A número quatro do mundo foi batida pela número seis pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 7/5. Em duelo equilibrado, Svitolina fechou a partida após 1h39min.

Foi a segunda vitória da tenista da Ucrânia sobre a rival no circuito. Pliskova soma cinco triunfos no confronto direto. Para tanto, Svitolina precisou mostrar consistência no serviço e força no fundo de quadra. A partida foi marcada por 17 break points, em apenas dois sets. A ucraniana sofreu quatro quebras, mas impôs seis à adversária.

Irregular em quase todos os fundamentos, Pliskova não aguentou o ritmo da rival e se despediu na semifinal, sem defender o título conquistado no ano passado. A checa, que chegou a ocupar a liderança do ranking em 2017, atualmente é a quarta colocada. Em Brisbane, era a segunda cabeça de chave.

Na final, Svitolina terá pela frente a bielo-russa Aliaksanda Sasnovich, que é a surpresa do torneio. Aos 23 anos, ocupa o 88º posto do ranking. Ela furou o qualifying e já eliminou a experiente francesa Alize Cornet.

Na semifinal, despachou a letã Anastasija Sevastova. Sasnovich conseguiu avançar bem na chave a partir da desistência da espanhola Garbiñe Muguruza, que abandonou logo na estreia, com cãibras.