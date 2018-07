Svitolina elimina Wozniacki e avança no Torneio de Miami

Ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniacki vive momento tão ruim na carreira que entrou em quadra como azarã diante de Elina Svitolina, sábado à noite, no jogo que fechou a rodada no Torneio de Miami, nos Estados Unidos. E, numa batalha de duas horas e 40 minutos, acabou sucumbindo. Perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 7/6 (7/1).

Hoje no número 25 do ranking, a dinamarquesa faz temporada ruim, tendo chegado à semifinal apenas em Auckland, na Nova Zelândia, na primeira semana. Enquanto isso, Svitolina, ucraniana de apenas 21 anos, foi vice em Kuala Lumpur, na Malásia, e semifinalista em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Pela terceira rodada em Miami, Svitolina encara a canhota russa Ekaterina Makarova, número 31 do ranking mundial e responsável pela eliminação de Petra Kvitova na rodada anterior. Quem passar entra no caminho de Serena Williams nas quartas de final.