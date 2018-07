Svitolina entra no Top 20 do ranking da WTA após vice-campeonato em New Haven

A relação do seleto grupo das 20 melhores tenistas do mundo tem nova integrante. Vice-campeã do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, disputado na semana passada, a ucraniana Elina Svitolina ascendeu quatro posições na atualização desta segunda-feira do ranking da WTA e atingiu a 19ª colocação, com 2.101 pontos.

Antes do início do US Open, a lista continua sendo liderada pela norte-americana Serena Williams, com 7.060 pontos, seguida pela alemã Angelique Kerber, com 6.860. E a espanhola Garbiñe Muguruza é a terceira colocada, com 5.830 pontos. Nenhuma delas entrou em quadra na semana passada.

Campeã em New Haven, a polonesa Agnieszka Radwanska permaneceu em quarto lugar, mas agora mais próxima do Top 3, com 5.705 pontos. A romena Simona Halep é a quinta colocada, à frente da norte-americana Venus Williams e da bielo-russa Victoria Azarenka.

Eliminada nas quartas de final em New Haven, a italiana Roberta Vinci permanece na oitava colocação, com o Top 10 do ranking da WTA sendo completado pela norte-americana Madison Keys e a russa Svetlana Kuznetsova.

Além da ascensão de Svitolina, a outra mudança no Top 20 foi provocada pela queda de Petra Kvitova. A checa não conseguiu defender o seu título em New Haven - perdeu nas semifinais - e caiu para o 16º lugar, sendo ultrapassada pela suíça Timea Bacsinszky, que se tornou a número 15 do mundo mesmo após ser eliminada na estreia no torneio norte-americano.

Único representante do Brasil na chave feminina do US Open, Teliana Pereira, que vai estrear diante da espanhola Carla Suárez Navarro, a número 11 do mundo, subiu uma posição e agora está em 136º lugar.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO RANKING DA WTA

1ª - Serena Williams (EUA), 7.050 pontos

2ª - Angelique Kerber (ALE), 6.860

3ª - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.830

4ª - Agnieszka Radwanska (POL), 5.705

5ª - Simona Halep (ROM), 5.151

6ª - Venus Williams (EUA), 4.005

7ª - Victoria Azarenka (BLR), 3.551

8ª - Roberta Vinci (ITA), 3.465

9ª - Madison Keys (EUA), 3.286

10ª - Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.190

11ª - Karolina Pliskova (RCH), 3.135

12ª - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.100

13ª - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.100

14ª - Johanna Konta (GBR), 2.905

15ª - Timea Bacsinszky (SUI), 2.713

16ª - Petra Kvitova (RCH), 2.580

17ª - Samantha Stosur (AUS), 2.370

18ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.195

19ª - Elina Svitolina (UCR), 2.101

20ª - Elena Vesnina (RUS), 2.054

136ª - Teliana Pereira (BRA), 423

160ª - Paula Gonçalves (BRA), 350