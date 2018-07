Svitolina obtém melhor posição no ranking da WTA após faturar título em Roma

Após surpreender no Torneio de Roma, a tenista ucraniana Elina Svitolina obteve sua melhor posição no ranking da WTA, que foi atualizado nesta segunda-feira. Ela subiu cinco colocações e apareceu no sexto lugar, avançando dentro do Top 10.

Svitolina chegou aos 4.575 pontos, obtendo também a maior ascensão entre as 20 melhores tenistas do ranking. Com a subida, a ucraniana se credenciou para entrar no Top 5 se conseguir se destacar também em Roland Garros, que terá início no domingo, em Paris.

Além da ucraniana, somente a espanhola Garbiñe Muguruza conseguiu subir posições no Top 10. Após abandonar as semifinais em Roma, a atual campeã de Roland Garros ganhou dois postos e figura agora no 5º lugar.

À frente de Muguruza, não houve alterações. A alemã Angelique Kerber segue em primeiro lugar, seguida da norte-americana Serena Williams, afastada por gravidez. Serena, por sinal, deve perder posições ao fim da disputa de Roland Garros. A checa Karolina Pliskova aparece em terceiro lugar e a romena Simona Halep, vice-campeã de Roma, é a quarta.

O Top 10 conta ainda com a eslovaca Dominika Cibulkova (7º), a inglesa Johanna Konta (8º), a russa Svetlana Kuznetzova (9º) e a polonesa Agnieszka Radwanska (10º).

No tênis brasileiro, Beatriz Haddad Maia segue como a número 1 do País. Única com chances de entrar na chave principal de Roland Garros, ela perdeu uma posição e deixou o Top 100. Bia, que deve estrear no qualifying do Grand Slam na terça ou na quarta, é agora a 101ª do mundo.

Já Teliana Pereira ganhou 12 colocações, mas segue distante do Top 100. Ela ocupa atualmente a 240ª posição. Paula Gonçalves figura no 291º posto.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking:

1.º - Angelique Kerber (ALE), 7.035 pontos

2.º - Serena Williams (EUA), 6.110

3.º - Karolina Pliskova (RCH), 6.100

4.º - Simona Halep (ROM), 5.790

5.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.636

6.º - Elina Svitolina (UCR), 4.575

7.º - Dominika Cibulkova (ESL), 4.480

8.º - Johanna Konta (ING), 4.330

9.º - Svetlana Kuznetzova (RUS), 4.310

10.º - Agnieszka Radwanska (POL), 4.095

11.º - Venus Williams (EUA), 3.941

12.º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.915

13.º - Madison Keys (EUA), 3.163

14.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.915

15.º - Elena Vesnina (RUS), 2.816

16.º - Petra Kvitova (RCH), 2.780

17.º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.640

18.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.165

19.º - Kiki Bertens (HOL), 2.116

20.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.082

101.º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 598

240.º - Teliana Pereira (BRASIL), 210

291.º - Paula Cristina Gonçalves (BRASIL), 154

413.º - Laura Pigossi (BRASIL), 84