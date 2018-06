Svitolina vence Kerber e faz final com russa que eliminou Muguruza em Dubai

As finalistas do Torneio de Dubai estão definidas. Nesta sexta-feira, a ucraniana Elina Svitolina confirmou o seu favoritismo e venceu a alemã Angelique Kerber, se garantindo na decisão, que será contra a russa Daria Kasatkina, que surpreendeu ao derrotar a espanhola Garbiñe Muguruza.

+ Derrota de Melo deixa Soares como único representante brasileiro no Rio Open

No seu 12ºduelo contra Kerber, Svitolina conquistou a sétima vitória, sendo a quarta consecutiva. Para isso, a ucraniana, hoje a número 4 do mundo, derrotou Kerber, a nona colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 25 minutos.

Svitolina e Kerber fizeram um duelo cheio de quebras de serviço - foram nove em 18 games disputados. A ucraniana conseguiu quatro no primeiro set, quando Kerber cometeu seis duplas faltas, e outras duas no segundo, assegurando a sua passagem para a decisão em Dubai.

Na outra semifinal, Kasatkina, a número 24 do mundo, derrotou Muguruza, a terceira colocada no ranking, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (13/11) e 6/1, em 2 horas e 33 minutos. Essa foi a sua primeira vitória em três duelos com a tenista espanhola.

Após ganhar o primeiro set, Muguruza ficou muito próxima de garantir o triunfo na segunda parcial quando sacou em vantagem de 5/4. Mas o perdeu, assim como o tie-break, em que teve três match points. A partir daí, o fator psicológico fez a diferença e a russa atropelou a espanhola no terceiro set.

Na decisão, Kasatkina tentará repetir o feito contra Svitolina, que, assim como Muguruza, a derrotou no dois duelos anteriores. A russa jogará em busca do seu segundo troféu, enquanto a ucraniana já conquistou dez taças.