Svitolina vence Suárez Navarro e avança às semifinais de torneio da WTA na China

Como Svitolina e Suárez Navarro venceram a alemã Andrea Petkovic na estreia no Grupo B, a ganhadora do jogo desta sexta se garantiria nas semifinais. E acabou sendo a ucraniana, a número 20 do mundo, que reagiu após ser batida em um longo primeiro set, com 1 hora e 20 minutos de duração, para a 12ª colocada no ranking da WTA e virou o placar no terceiro após estar perdendo por 2/0, vencendo por 2 a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/1 e 6/3.

Agora, após superar uma batalha de 2 horas e 37 minutos, Svitolina voltará a jogar neste sábado, diante de Pliskova, que garantiu o primeiro lugar do Grupo C na última quinta-feira, assim como Venus Williams fez no Grupo A.

Também nesta sexta, Vinci, a número 15 do mundo, foi facilmente batida pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (28ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Ainda assim, a italiana está garantida nas semifinais, pois havia vencido na sua estreia e a derrota para a substituta da dinamarquesa Caroline Wozniacki, lesionada, não teve maiores efeitos.

Vinci vai duelar nas semifinais com Venus, a líder do Grupo A. Essa chave foi encerrada nesta sexta-feira com a vitória da norte-americana Madison Keys (19ª) sobre a chinesa Saisai Zheng (75ª) por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

O Torneio de Zhuhai, também chamado de WTA Elite Trophy, reúne as 11 melhores tenistas ranqueadas que não se classificaram para o Masters da WTA, disputado na semana passada em Cingapura. A chave é completada por uma convidada da organização.