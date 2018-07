Taças de Roland-Garros ganharão exposição em São Paulo

Os fãs de tênis terão a chance de ver de perto as taças originais de Roland-Garros, um dos torneios mais famosos do mundo, entre os dias 8 e 10 de abril estarão expostas ao público, em São Paulo. Para o Brasil, o Aberto da França relembra momentos importantes do esporte, como as três vezes que o tenista Guga venceu a competição.

A exposição será realizada em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis e a Federação Francesa de Tênis, ambas organizam o Rendez-Vous à Roland-Garros juntamente com o torneio Longines - que levará os campeões para Paris, onde irão disputar uma vaga na modalidade juvenil do Grand Slam francês; o Roland-Garros é um dos quatro torneios que fazem parte deste campeonato.

Uma estrutura especial será montada para a chegada das taças, elas serão expostas em um estande com vitrine e piso elevado, para preservação e segurança, além de contar com painéis informativos exibindo um pouco da história do tênis e de Roland-Garros. As taças farão um tour por três locais: Shopping Cidade de São Paulo, Avenida Paulista (Sexta-feira, dia 08, das 10h às 22h); Parque do Ibirapuera (Sábado, dia 09, próximo ao portão 8, das 10h às 18h ) e Arena Corinthians (Domingo, dia 10, das 14h às 19h30).