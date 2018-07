Taças de Roland Garros serão expostas em clube de São Paulo

A partir da próxima quarta-feira (15), estarão expostas, no clube Paineiras do Morumbi, a 'Copa Suzanne Lenglen' e a 'Copa dos Mosqueteiros', ou seja, as taças feminina e masculina - respectivamente - do tradicionalíssimo Grand Slam de Roland Garros. A oportunidade de ver o troféu erguido três vezes pelo brasileiro Gustavo Kuerten surgirá quando for lançado, oficialmente, o 'Rendez-Vous à Roland Garros', torneio qualificatório juvenil que acontecerá no mesmo clube e pode classificar atletas da categoria juvenil para o torneio disputado no saibro parisiense.

A cerimônia de lançamento do torneio acontecerá nesta quarta-feira, dia 15, às 11 horas, no saguão principal do clube. As taças estarão expostas na sede do torneio e percorrerão pontos turísticos da cidade. A ação marca a parceria entre as federações brasileira e francesa de tênis, que firmaram acordo técnico e administrativo.

Os jogos do "Rendez-Vous à Roland-Garros" serão disputados de quinta a domingo por atletas de até 18 anos com ranking internacional. Os vencedores da chave masculina e feminina irão a Paris para disputar um triangular com os campeões das seletivas já realizadas na China e na Índia. O campeão geral ganhará convite para o torneio juvenil de Roland Garros e os demais, dependendo do ranking de cada um, poderão entrar no qualifiying.