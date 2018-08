Tailandesa não chega a Nova York a tempo e desiste de jogar o US Open

Por conta de seu bom desempenho no torneio de tênis dos Jogos Asiáticos, que terminaram neste domingo em Jacarta, na Indonésia, a tailandesa Luksika Kumkhum não poderá jogar o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, que começa nesta segunda-feira em Nova York. A tenista teve de desistir da competição nos Estados Unidos porque não conseguirá chegar a tempo de sua partida de estreia.

No último sábado, Kumkhum jogou a final das duplas mistas ao lado de Sonchat Ratiwatana e conquistou a medalha de prata com a derrota para os indonésios Christopher Rungkat e Aldila Sutjiadi por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 5/7 e 10 a 7 no match tie-break.

O problema para a 92.ª colocada do ranking da WTA é que a organização do US Open já tinha marcado a sua estreia na chave principal para esta segunda-feira e Kumkhum não conseguiu um voo que chegasse em Nova York antes da sua partida contra a norte-americana Sofia Kenin, 65.ª do mundo.

Assim, a vaga de Kumkhum na chave principal fica com a "lucky loser" norte-americana Madison Brengle, que perdeu na última rodada do qualifying e agora terá a chance de enfrentar Kenin nesta segunda-feira.