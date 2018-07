Tanasugarn vence japonesa e conquista título em Osaka A tailandesa Tamarine Tanasugarn, de 33 anos, conquistou neste domingo o título do Torneio de Osaka ao superar a japonesa Kimiko Date-Krumm, de 40, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 e 6/1. Esta foi a decisão envolvendo as duas tenistas mais experientes da história da WTA.