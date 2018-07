Tecau e Rojer vencem espanhóis e são campeões nas duplas no US Open

O romeno Horia Tecau e o holandês Jean-Julien Rojer conquistaram nesta sexta-feira o título da chave de duplas masculinas do US Open. Na decisão do Grand Slam nova-iorquino, disputado em quadras rápidas, eles derrotaram os espanhóis Feliciano López e Marc López por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 25 minutos.

Este é o segundo título de torneio do Grand Slam conquistado por Tecau e Rojer, que em 2015 foram campeões de Wimbledon. E, para serem campeões em Nova York, eles derrotaram nas semifinais a dupla formada pelo finlandês Henri Kontinen e pelo australiano John Peers, a parceria cabeça de chave número 1 do evento.

Na decisão, Tecau e Rojer cometeram apenas um erro não-forçado, contra os dez da dupla espanhola. Além disso, eles dispararam 41 winners, 16 a mais do que a parceria adversária.

No primeiro set da partida, os espanhóis pareciam perto da vitória após conseguirem quebra de serviço no sétimo game. Mas eles perderam os dois games de serviço seguintes, sendo superados por 6/4. Na segunda parcial, a quebra de saque decisiva foi obtida por Tecau e Rojer no quarto game. Depois disso, sustentaram o serviço até fecharem o set em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0, assegurando o título da chave de duplas masculinas do US Open.

Tecau encerrou um jejum de 42 anos da Romênia no evento de duplas do Grand Slam nova-iorquino - Ilie Nastase foi campeão em 1975 com Jimmy Connors. Já a última taça de um holandês foi obtida por Jacco Eltingh e Paul Haarhuis há 23 anos, em 1994.