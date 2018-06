Técnico afirma que Serena deve voltar às quadras em Roland Garros

Sem jogar desde o Torneio de Miami, em março, Serena Williams deve fazer o seu retorno aos torneios em Roland Garros, disse o técnico da norte-americana, nesta segunda-feira. De acordo com Patrick Mouratoglou, a ex-número 1 do mundo entrará no Grand Slam francês com a meta de conquistar mais um troféu.

+ Após título em Madri, Kvitova sobe duas posições e é a 8ª do ranking da WTA

"Serena vai jogar o Aberto da França para vencer", avisou o treinador. Se entrar em quadra no saibro de Paris, a tenista vai disputar seu primeiro Slam desde que voltou ao circuito após dar à luz. O último foi o Aberto da Austrália, em janeiro do ano passado, quando foi campeã - já estava grávida durante o torneio.

Serena voltou a competir em fevereiro deste ano, após estar afastada por 14 meses do circuito, em jogo de duplas da Fed Cup. Em simples, jogou em Indian Wells e Miami. Somou duas vitórias e duas derrotas nas duas competições. Na sequência, anunciou que ficaria de fora dos Torneios de Madri e Roma, nesta semana.

Mouratoglou reconheceu que Serena fez seu retorno às quadras de forma precoce. "Percebemos que ela não estava pronta ainda. O tempo que ela perdeu após dar à luz, com todas as questões médicas envolvidas, fez falta", declarou o treinador.

"Foi por isso que decidimos pular Madri e Roma. Ela precisava de cinco semanas para estar perfeitamente pronta. Estou muito satisfeito e confiante de que ela estará preparada para jogar em Roland Garros", disse o técnico. O segundo Grand Slam da temporada terá início no dia 27 de maio.