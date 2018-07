Teliana abandona jogo após 7 games e cai na estreia do Torneio de Bad Gastein Durou apenas sete games a participação de Teliana Pereira no Torneio de Bad Gastein, na Áustria. Nesta terça-feira, a tenista número 1 do Brasil e atual 80 do mundo abandonou o jogo que fazia com a alemã Annika Beck quando perdia o primeiro set por 5/2, após 51 minutos em quadra.