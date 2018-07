Teliana abrirá US Open contra a russa Pavlyuchenkova

A chave feminina do US Open foi sorteada nesta quinta-feira, em Nova York, e reservou uma coincidência que pode ser considerada infeliz para Teliana Pereira. Única brasileira no Grand Slam norte-americano, que começa na próxima segunda, a tenista número 1 do País terá de encarar a mesma rival que a eliminou na estreia do último Aberto da Austrália. Trata-se da russa Anastasia Pavlyuchenkova, que é a atual 24.ª colocada do ranking mundial.

Hoje na 92.ª posição da listagem da WTA, Teliana acabou superada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4, em sua estreia no Grand Slam realizado em Melbourne. E agora terá pela frente a adversária pela segunda vez no circuito profissional.

Caso desbanque o favoritismo de sua adversária na estreia, a jogadora pernambucana terá pela frente na segunda rodada a vencedora da partia entre a francesa Caroline Garcia e a Nicole Gibbs, convidada da organização. Já se avançar à terceira fase da competição, ela pode travar um provável confronto com a italiana Flavia Pennetta, 11.ª cabeça de chave.

FAVORITAS

Atual campeã e principal favorita ao título, a norte-americana Serena Williams soube nesta quinta que irá estrear nesta edição do US Open contra a sua compatriota Taylor Townsend, uma jovem de 18 anos que foi outra tenista a receber convite para integrar a chave principal da competição.

E, pelo quadrante de seu lado da chave, Serena só deverá começar a ter maior trabalho em Nova York a partir das quartas de final, fase em que Ana Ivanovic, oitava pré-classificada, poderá encarar a tenista número 1 do mundo. A sérvia fará a sua estreia contra a norte-americana Alison Riske e surpreendeu, em janeiro, ao eliminar Serena do Aberto da Austrália.

Já a checa Petra Kvitova, terceira cabeça de chave, é uma possível adversária de Serena nas semifinais. A sua estreia será contra a francesa Kristina Mladenovic, sendo que há a possibilidade de a checa encarar a bielo-russa Victoria Azarenka nas oitavas de final. Atrapalhada por lesões nesta temporada, a ex-número 1 do mundo terá como primeira adversária a contra japonesa Misaki Doi.

Do outro lado da chave, a romena Simona Halep, segunda pré-classificada, iniciará a sua campanha diante da norte-americana Danielle Rose Collins, sendo que a bicampeã Venus Williams aparece como sua possível rival nas oitavas de final. Venus, por sua vez, terá pela frente em seu primeiro jogo a japonesa Kimiko Date-Krumm, tenista mais velha do circuito profissional, em um autêntico duelo entre duas veteranas.

Também na rota de Halep, a russa Maria Sharapova estreará contra a sua compatriota Maria Kirilenko e poderia medir forças com a romena nas quartas de final. Outra ex-líder do ranking mundial, a sérvia Jelena Jankovic começará a sua caminhada em Nova York diante da sua compatriota Bojana Jovanovski.

A polonesa Agnieszka Radwanska, quarta cabeça de chave, estreará contra a canadense Sharon Fichman, enquanto a dinamarquesa Caroline Wozniacki, décima pré-classificada e outra ex-líder da WTA, terá como primeira rival a eslovaca Magdalena Rybarikova.