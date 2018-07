Teliana alcança 11ª vitória seguida e avança no quali de Marrakesh

A brasileira Teliana Pereira deu sequência no grande momento que atravessa. Depois de vencer o Torneio ITF de Medellín e conquistar o título em Bogotá, pela WTA, a tenista alcançou sua 11.ª vitória seguida neste sábado. Ela passou pela norte-americana Sanaz Marand por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, pelo qualifying do Torneio de Marrakesh.

Agora, Teliana está a uma vitória de alcançar a chave principal da competição marroquina. Para isso, ela precisará passar pela russa Marina Melnikova, que derrotou a dona da casa Ghita Benhadi na estreia do qualifying por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 6/4.

Em alta, Teliana não teve qualquer dificuldade para triunfar neste sábado. Confiante e com total superioridade em quadra, ela conseguiu seis quebras para arrancar para a vitória. No primeiro set, ainda cedeu uma quebra à adversária, mas foi apenas um susto para a brasileira, que subiu na última semana para a 81.ª colocação no ranking da WTA.