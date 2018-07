Teliana aparece em 100.º no ranking e quebra jejum brasileiro de 23 anos

LONDRES - O tênis brasileiro enfim está de volta ao Top 100 do ranking da WTA. Mesmo sem entrar en quadra na semana passada, Teliana Pereira subiu quatro posições na lista e agora está na 100.ª colocação, com 660 pontos. Assim, encerrou um período de 23 anos do Brasil afastado das 100 primeiras posições da lista.

A última tenista do País a figurar no Top 100 havia sido Andrea Vieira, 95ª colocada no dia 16 de abril de 1990. Desde então, as tenistas brasileiras não conseguiram figurar entre as 100 melhores do mundo, até a atualização desta segunda, quando Teliana apareceu exatamente em 100.º lugar.

Esta lista não apresentou alterações nas 99 primeiras colocações. Assim, o ranking continua sendo liderado pela norte-americana Serena Williams, com 11.705 pontos, seguida pela russa Maria Sharapova, que soma 9.010, e pela bielo-russa Victoria Azarenka, com 8.825.

Vice-campeã do Torneio de Stanford, a polonesa Agnieszka Radwanska segue na quarta posição, com 6.125 pontos. O Top 10 do ranking da WTA é completado, em ordem, pela chinesa Na Li, pela italiana Sara Errani, pela checa Petra Kvitova, pela francesa Marion Bartoli, pela alemã Angelique Kerber e pela dinamarquesa Caroline Wozniacki.

A eslovaca Dominika Cibulkova subiu quatro posições e agora está em 21º lugar após faturar o título do Torneio de Stanford. Já a ucraniana Elina Svitolina subiu 22 posições e ocupa a 49ª colocação após ser campeã do Torneio de Baku.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1.º - Serena Williams (EUA), 11.705 pontos

2.º - Maria Sharapova (RUS), 9.010

3.º - Victoria Azarenka (BLR), 8.825

4.º - Agnieszka Radwanska (POL), 6.165

5.º - Na Li (CHN), 5.555

6.º - Sara Errani (ITA), 5.100

7.º - Petra Kvitova (RCH), 4.435

8.º - Marion Bartoli (FRA), 4.365

9.º - Angelique Kerber (ALE), 3.970

10.º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.660

11.º - Roberta Vinci (ITA), 3.220

12.º - Maria Kirilenko (RUS), 2.976

13.º - Samantha Stosur (AUS), 2.965

14.º - Kirsten Flipkens (BEL), 2.886

15.º - Sloane Stephens (EUA), 2.870

16.º - Jelena Jankovic (SER), 2.865

17.º - Ana Ivanovic (SER), 2.740

18.º - Sabine Lisicki (ALE), 2.650

19.º - Carla Suarez Navarro (RCH), 2.430

20.º - Nadia Petrova (RUS), 2.306

100.º - Teliana Pereira (BRA), 660