Teliana atinge seu melhor ranking e Muguruza sobe para 4º

A vitória de Teliana Pereira na primeira rodada do Torneio de Pequim na semana passada rendeu dividendos. Nesta segunda-feira, a brasileira atingiu a sua melhor colocação no ranking da WTA ao subir seis posições na atualização da lista, se tornando a número 46 do mundo, com 1.107 pontos

"Estou jogando bem. Tive ótimos resultados no saibro e agora estou crescendo no piso rápido. É esse o caminho que tenho que percorrer para continuar evoluindo e alcançar coisas maiores", disse Teliana, que teve outra motivo para comemorar nesta segunda, pois estreou com vitória no Torneio de Tianjin.

Além da ascensão de Teliana, a atualização do ranking da WTA trouxe outras novidades, ainda que as três primeiras posições permaneçam inalteradas, sendo ocupadas pela norte-americana Serena Williams (11.285 pontos), pela romena Simona Halep (6.580), que abandonou o Torneio de Pequim na sua estreia por causa de uma lesão, e pela russa Maria Sharapova (4.691).

Em bom momento, a espanhola Garbiñe Muguruza, que neste ano foi finalista de Wimbledon, ganhou uma posição no ranking e atingiu o quarto lugar após ser campeã em Pequim - na semana anterior, ela havia sido vice em Wuhan. Agora ela está com 4.690 pontos, a apenas um de Sharapova.

Assim, Muguruza ultrapassou a checa Petra Kvitova, que caiu para o quinto lugar, com 3.860 pontos após ser eliminada na primeira rodada em Pequim. Semifinalista do torneio chinês, a polonesa Agnieszka Radwanska ganhou duas posições e agora é a número 6 do mundo, tendo ultrapassado a checa Lucie Safarova e a italiana Flavia Pennetta, que caiu nas oitavas de final em Pequim, na sequência de uma vitória sobre Teliana.

A alemã Angelique Kerber ascendeu um posição para o nono lugar após avançar até as quartas de final no Torneio de Pequim, enquanto a suíça Timea Bacsinszky ganhou dez postos e subiu para a décima colocação após ser finalista na China.

Com campanha ruim em Pequim - foi eliminada na estreia -, a checa Karolina Pliskova deixou o Top 10 do ranking da WTA ao cair do nono para o 15º lugar.

CONFIRA O NOVO RANKING

1.ª - Serena Williams (EUA) - 11.285 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 6.670

3.ª - Maria Sharapova (RUS) - 4.691

4.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 4.690

5.ª - Petra Kvitova (RCH) - 3.860

6.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 3.515

7.ª - Lucie Safarova (RCH) - 3.405

8.ª - Flavia Pennetta (ITA) - 3.372

9.ª - Angelique Kerber (ALE) - 3.330

10.ª - Timea Bacsinszky (SUI) - 3.157

11.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.151

12.ª - Ana Ivanovic (SER) - 3.145

13.ª - Carla Suárez Navarro (ESP) - 3.075

14.ª - Venus Williams (EUA) - 2.982

15.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 2.950

16.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.900

17.ª - Roberta Vinci (ITA) - 2.655

18.ª - Sara Errani (ITA) - 2.525

19.ª - Madison Keys (EUA) - 2.495

20.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.445

46.ª - Teliana Pereira (BRA) - 1.107

179.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 281