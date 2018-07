Teliana atribui derrota por duplo 6/0 no US Open à afobação

Depois de sofrer uma dolorosa derrota por duplo 6/0 no US Open, a tenista brasileira Teliana Pereira atribuiu o resultado à afobação. Nesta terça-feira, ela foi batida com facilidade pela espanhola Carla Suárez Navarro, em apenas 46 minutos.

"Comecei muito afobada e depois não me encontrei no jogo", disse, após a derrota diante da atual 12ª colocada do ranking. Com o resultado, a número 1 do Brasil segue sem conseguir vencer na chave principal do quarto e último Grand Slam da temporada.

Após a decepção na quadra dura de Nova York, Teliana dará sequência à temporada jogando na França. Seus próximos torneios serão os ITFs de Biarritz, com início em 12 de setembro, e Saint Malo, que começa no dia 19.

"Agora é hora de ir para o saibro, trabalhar duro, tentar encaixar novamente as coisas, ganhar jogos e terminar o ano por cima", disse Teliana, atual 136ª colocada do ranking da WTA.