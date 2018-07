Teliana cai nas duplas e dá adeus a torneio sueco

BASTAD - Eliminada anteriormente na segunda rodada da chave de simples do Torneio de Bastad, a brasileira Teliana Pereira foi derrotada nesta sexta-feira na semifinal de duplas da competição realizada em quadras de saibro na Suécia.

Atuando ao lado da colombiana Mariana Duque, a atual tenista número 1 do Brasil acabou superada pela parceria formada pela espanhola Anabel Medina Garrigues e a checa Klara Zakopalova, que venceram por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/1.

Na última quarta-feira, Teliana foi eliminada da chave de simples do torneio sueco ao perder de virada da espanhola Lourdes Dominguez Lino, que nesta sexta foi arrasada pela norte-americana Serena Williams, por duplo 6/1, nas quartas de final.

Mas, apesar desta nova eliminação, Teliana fechou a sua semana com um balanço positivo, pois fez boa campanha nas duplas e na última segunda-feira assumiu oficialmente a 105.ª posição do ranking da WTA. Desta forma, a brasileira ficou mais próxima de alcançar o top 100 do mundo e se aproximou do sonho de disputar o primeiro torneio de Grand Slam da sua carreira. Ela espera poder entrar diretamente na chave principal do próximo US Open, último Grand Slam do ano, marcado para começar em 26 de agosto, em Nova York.