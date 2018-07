Teliana celebra 'oportunidade' de duelar com Top 10

Teliana Pereira fará sua primeira partida da carreira em Wimbledon nesta terça-feira. E logo na estreia no Grand Slam terá pela frente nada menos que a terceira colocada no ranking da WTA, a romena Simona Halep. A brasileira sabe que a tarefa não será nada fácil e que tem poucas chances de vencer, mas celebra a "oportunidade" de enfrentar uma tenista Top 10 pela primeira vez.

"Vou aproveitar o máximo esta oportunidade", declarou a pernambucana, que promete acreditar na vitória enquanto estiver em quadra. "Será a primeira vez que jogo contra uma integrante do Top 10 e quero jogar meu melhor tênis. Vou jogar solta e acreditar sempre."

Teliana vive a melhor fase na carreira e participou de todos os torneios de Grand Slam na temporada até o momento - já havia jogado o Aberto da Austrália e Roland Garros. Na estreia em Wimbledon, no entanto, ela não só vai enfrentar a número 3 do mundo como também uma tenista que vem em alta e é atual vice-campeã de Roland Garros. Halep perdeu a decisão do torneio francês para Maria Sharapova no início do mês.