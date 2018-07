Teliana celebra vitória e 'momento histórico' do Brasil em Miami

Teliana Pereira comemorou nesta terça-feira o dia "histórico" para o tênis brasileiro após vencer a compatriota Beatriz Haddad Maia por 2 sets a 0, no Torneio de Miami, nos Estados Unidos. Foi o primeiro confronto entre as duas brasileiras, e logo na chave principal de um dos principais torneios do circuito.

"Foi muito bom e especial jogar nessa quadra - Grandstand - abrindo um torneio como esse, contra a Bia e muito brasileiro assistindo. Foi um momento histórico em Miami", celebrou Teliana, número 1 do Brasil e 50ª do ranking. O jogo ainda contou com arbitragem de outra brasileira, Paula Capulo.

O duelo brasileiro foi marcado pelo equilíbrio no set inicial. Mas na segunda parcial Teliana fez valer a maior experiência e deslanchou no placar até fechar o confronto por 7/6 (7/2) e 6/1. "Eu tentei focar como se fosse mais um jogo, fazer o meu melhor, procurando me impor e sempre tentando ser positiva. Depois do primeiro set consegui me soltar bem mais", declarou.

Após disputar sua primeira partida na chave principal de Miami, Teliana vai enfrentar a sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo. "É uma grande jogadora, agressiva e joga abrindo a quadra. Hoje já começo a focar nessa partida. Quero buscar a vitória e dar o meu melhor", projetou a brasileira.