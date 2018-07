Teliana dá adeus e Azarenka entra na rota de Serena na Austrália

Teliana Pereira foi eliminada na segunda rodada do qualifying para a chave principal do Aberto da Austrália, nesta sexta-feira, ao cair diante da russa Ekaterina Bychkova, que venceu a brasileira por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 6/4.

A tenista número 1 do Brasil acabou sucumbindo diante da experiente rival de 29 anos de idade, embora defendesse a condição de cabeça de chave número 5 do quali e de atual 112ª jogadora da WTA contra a 155ª da mesma listagem. Bychkova saiu em vantagem ao levar a melhor no tie-break do primeiro set após cada tenista conseguir uma quebra de saque, forçando o desempate, no qual a russa foi bem melhor ao fazer 7/1.

Já no segundo set, desta vez sem ter o saque ameaçado, Teliana converteu o único break point cedido pela russa para abrir vantagem e depois fechar a parcial em 6/3. No set decisivo, porém, Bychkova voltou a pressionar a brasileira, que chegou a conseguir uma nova quebra, mas viu sua adversária converter dois break points para assegurar o 6/4 que liquidou o confronto.

SORTEIO DA CHAVE

Antes de Teliana cair no qualifying nesta sexta, a chave principal feminina do Aberto da Austrália foi sorteada no final da noite de quinta-feira e trouxe como principal atrativo um possível confronto entre a norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial, e a bielo-russa Viktoria Azarenka nas quartas de final.

Campeã em Melbourne em 2012 e 2013 e ex-número 1 do mundo, Azarenka ocupa hoje apenas a 41ª posição da WTA, fato que a deixou solta, fora da condição de cabeça de chave, no sorteio da última quinta. Com isso, ela terá pela frente um jogo duro já na estreia, na qual pegará a norte-americana Sloane Stephens.

E, caso passe pela tenista dos Estados Unidos, Azarenka poderá encarar na segunda rodada a dinamarquesa Caroline Wozniacki, oitava cabeça de chave e outra possível rival de Serena nas quartas de final. A norte-americana, por sinal, estreará na competição diante da belga Alison Van Uytvanck.

Do outro lado da chave, a russa Maria Sharapova, segunda principal favorita, estreará contra uma rival que virá do qualifying e vislumbra uma possível quarta de final diante da canadense Eugenie Bouchard. Neste mesmo lado da chave, a romena Simona Halep pegará a italiana Karin Knapp na estreia e tem em sua possível rota a sérvia Ana Ivanovic, quinta pré-classificada.

Voltando para o lado da chave onde figura Serena, a checa Petra Kvitova e a polonesa Agnieszka Radwanska poderão se encontrar nas quartas de final, sendo que a veterana norte-americana Venus Williams aparece como possível adversária da tenista da Polônia nas oitavas de final.