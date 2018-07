Teliana deixa Top 100 do ranking após jogar semi no Rio Open

LONDRES - A boa campanha no Rio Open na semana passada, quando avançou até as semifinais, não foi suficiente para manter Teliana Pereira no Top 100 do ranking da WTA. Na atualização desta segunda-feira da lista, que continua sendo liderada pela norte-americana, a brasileira caiu para a 103ª colocação. Teliana somou 110 pontos pela sua participação no Rio Open, mas descartou 146 relativos ao seu desempenho no Torneio de Bogotá no ano passado, quando ela passou pelo qualifying e também avançou até as semifinais.

Assim, a brasileira perdeu cinco posições e deixou o Top 100, situação que se encontrava desde o fim de setembro de 2013. Agora, Teliana está em 103º lugar no ranking da WTA, com 612 pontos e nove a menos do que a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a 100ª colocada da lista. Semifinalista do Torneio de Dubai, Serena continua na primeira colocação do ranking, com 12.660 pontos, seguida pela chinesa Na Li, com 6.795, e pela polonesa Agnieszka Radwanska, eliminada na segunda rodada nos Emirados Árabes Unidos.

A bielo-russa Victoria Azarenka está em quarto lugar a russa Maria Sharapova segue na quinta colocação. A alemã Angelique Kerber, a romena Simona Halep e a sérvia Jelena Jankovic subiram uma posição cada, para sexto, sétimo e oitavo lugar, respectivamente, se aproveitando da queda de Petra Kvitova. A checa era a atual campeã em Dubai, mas foi eliminada na segunda rodada e caiu para a nona colocação no ranking, que tem a italiana Sara Errani na décima posição. A norte-americana Venus Williams subiu 15 posições e agora está na 29ª colocação após faturar o título do Torneio de Dubai.

A francesa Alize Cornet, que foi vice-campeã nos Emirados Árabes Unidos, ganhou três postos e está em 23º lugar. As finalistas do Rio Open também subiram no ranking. Campeã, a japonesa Kurumi saltou 14 posições e agora ocupa o 48º lugar. Já a checa Klara Zakopalova, derrotada na decisão, subiu três postos e atingiu a 32ª colocação.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 12.660 pontos

2º - Na Li (CHN), 6.795

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.705

4º - Victoria Azarenka (BLR), 5.681

5º - Maria Sharapova (RUS), 5.206

6º - Angelique Kerber (ALE), 4.490

7º - Simona Halep (ROM), 4.435

8º - Jelena Jankovic (SER), 4.535

9º - Petra Kvitova (RCH), 4.365

10º - Sara Errani (ITA), 4.195

11º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.185

12º - Ana Ivanovic (SER), 3.155

13º - Dominika Cibulkova (ESL), 3.056

14º - Roberta Vinci (ITA), 2.940

15º - Carla Suarez Navarro (ESP), 2.725

16º - Sabine Lisicki (ALE), 2.650

17º - Samantha Stosur (AUS), 2.605

18º - Sloane Stephens (EUA), 2.415

19º - Eugenie Bouchard (CAN), 2.365

20º - Kirsten Flipkens (BEL), 2.285

103º - Teliana Pereira (BRA), 612