Teliana derruba favorita e avança às quartas de final em Bogotá

BOGOTÁ - Teliana Pereira voltou a surpreendeu nesta quarta-feira. Em seu duelo mais difícil da carreira, a número 1 do Brasil não se intimidou diante da francesa Alize Cornet, atual número 36 do mundo, e eliminou uma das favoritas ao título no Torneio de Bogotá.

Número 156 do ranking da WTA, Teliana levou a melhor sobre a segunda cabeça de chave pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (2/7) e 6/2, em 3 horas de duelo. Foi a maior vitória da carreira da brasileira, que soma seus primeiros triunfos em torneios de nível WTA.

Sua próxima adversária será Mandy Minella, de Luxemburgo, que eliminou nesta quarta a húngara Timea Babos, oitava cabeça da chave, por 6/1 e 6/4. Aos 24 anos, a brasileira soma vitórias na chave principal de um torneio da WTA somente pela segunda vez na carreira. A primeira aconteceu na semana passada, no Torneio de Cali, também na Colômbia.

Nesta quarta, Teliana enfrentou uma batalha para sair da quadra com a vitória. Ela saiu atrás no placar, ao perder o saque no início, mas reagiu no set e pressionou o serviço da francesa até levar a melhor na parcial em seu quinto set point.

Cornet, porém, começou melhor no segundo. Teliana chegou a igualar novamente, mas acabou sendo superada no tie-break. Após o empate, a brasileira se reabilitou no terceiro set e fechou a partida.

A segunda vitória seguida em Bogotá deixa a tenista mais perto do Top 100 do ranking feminino, o que lhe permitiria participar do qualifying em Roland Garros, em maio.