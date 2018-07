Teliana Pereira despenca 31 posições no ranking da WTA

O ranking da WTA foi atualizado nesta segunda-feira e reservou mudanças distintas para as duas principais tenistas do País no momento. Teliana Pereira, única brasileira no Top 100, despencou nada menos do que 31 posições depois de ter sido eliminada já na estreia do Torneio de Bogotá, na semana passada, quando defendia a condição de atual campeã e segunda cabeça de chave da competição. Já Paula Gonçalves, a número 2 do Brasil, saltou 61 postos no ranking e assumiu a 177ª colocação, entrando pela primeira vez no Top 200 após ter avançado às semifinais em Bogotá.

Gabriela Sá, que foi vice-campeã de duplas no mesmo torneio colombiano, foi outra brasileira que subiu no ranking de simples. Atual número 3 do País, ela saltou da 276ª para a 270ª colocação. Já Bia Haddad Maia foi outra que, como Teliana, caiu muitas posições. Ela desceu do 280º para o 345º posto como quarta tenista do Brasil.

A queda de Teliana, porém, acabou sendo bem mais significativa para o tênis feminino do País, pois ela foi surpreendida pela desconhecida argentina Catalina Pella, então 274ª colocada da WTA, em sua estreia em Bogotá.

A derrota foi o retrato da má fase de Teliana, que nesta temporada venceu apenas uma das dez partidas de simples que disputou. E o triunfo foi sobre Bia Haddad, em Miami, no mês passado. Já Paula Gonçalves, além de ter ido à semifinal em Bogotá, nesta temporada conseguiu avançar às quartas de final do Rio Open, outro resultado significativo e surpreendente.

Já no grupo das melhores tenistas do mundo, Serena Williams segue soberana na liderança do ranking, com 8.625 pontos, contra 5.775 da polonesa Agnieszka Radwanska, a vice-líder. Não houve, por sinal, nenhuma mudança de posições no Top 10. Já no Top 20 a única alteração foi a troca de posições entre a suíça Timea Bacsinszky e a ucraniana Elina Svitolina, agora respectivas 16ª e 17ª colocadas.

Svitolina caiu um posto no ranking depois de ter sido surpreendentemente eliminada na primeira rodada do Torneio de Bogotá, onde defendia a condição de principal favorita ao título.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO RANKING DA WTA

1) Serena Williams (EUA), 8.625 pontos

2) Agnieszka Radwanska (POL), 5.775

3) Angelique Kerber (ALE), 5.740

4) Garbiñe Muguruza (ESP), 4.831

5) Victoria Azarenka (BLR), 4.530

6) Simona Halep (ROM), 3.785

7) Petra Kvitova (RCH), 3.763

8) Roberta Vinci (ITA), 3.595

9) Maria Sharapova (RUS), 3.432

10) Belinda Bencic (SUI), 3.340

11) Carla Suárez Navarro (ESP), 3.160

12) Flavia Pennetta (ITA), 3.033

13) Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.010

14) Venus Williams (EUA), 2.941

15) Lucie Safarova (RCH), 2.768

16) Timea Bacsinszky (SUI), 2.735

17) Elina Svitolina (UCR), 2.700

18) Karolina Pliskova (RCH) 2.590

19) Ana Ivanovic (SER), 2.531

20) Sara Errani (ITA), 2.505

86) Teliana Pereira (BRA), 770

177) Paula Gonçalves (BRA), 306

270) Gabriela Cé (BRA), 169

345) Bia Haddad Maia (BRA), 108