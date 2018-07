Teliana desperdiça chances e cai na estreia em Wimbledon

Poucas horas após a queda de Thomaz Bellucci, foi a vez de Teliana Pereira também se despedir na rodada de abertura de Wimbledon. A número 1 do Brasil desperdiçou chances no set inicial e acabou sendo derrotada pela italiana Camila Giorgi, 31ª cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1h48min.

Apesar do revés, Teliana fez boa apresentação nesta terça. Ela saiu na frente nos dois sets, mas permitiu a virada da italiana. Na primeira parcial, a brasileira abriu 3/0, depois 4/1, e chegou a ter dois set points. Até que Giorgi equilibrou o duelo, empatou o set e abriu vantagem na partida ao levar a melhor no tie-break.

A segunda parcial teve roteiro semelhante. Teliana quebrou o saque da rival no início e começou na frente. Mas não manteve o jogo sólido e cedeu a virada. A italiana buscou a vitória apesar das seguidas falhas. Foram 38 erros não forçados, incluindo 11 duplas faltas, contra 15 da brasileira.

Com o resultado, Teliana repetiu o resultado do ano passado, quando também caiu na estreia. Neste ano, a brasileira foi a Wimbledon sem disputar torneios preparatórios na grama. Seu último torneio havia sido Roland Garros. Já Giorgi vinha do título conquistado na grama de Hertogenbosch, na Holanda.

Na segunda rodada, a italiana terá pela frente a vencedora do confronto entre a espanhola Lara Arruabarrena e a francesa Pauline Parmentier.

OUTROS RESULTADOS

A zebra já apareceu no segundo dia de disputas em Wimbledon. Nesta terça, a romena Simona Halep, número três do mundo, e a canadense Eugenie Bouchard, se despediram de forma precoce do Grand Slam. Halep levou uma virada da eslovaca Jana Cepelova por 5/7, 6/4 e 6/3.



Bouchard, atual vice-campeã, foi eliminada em sets diretos pela chinesa Ying-Ying Duan, 117ª colocada do ranking, por 7/6 (7/3) e 6/4. Em má fase nesta temporada, a ex-Top 10 acumulou sua quinta derrota em estreia em 2015, sendo três delas nas rodadas de abertura dos três Grand Slams disputados até agora.

Já a polonesa Agnieszka Radwanska não deu chances para surpresa ao superar a checa Lucie Hradecka por 6/3 e 6/2. Na segunda rodada, ela vai duelar com a croata Ajla Tomljanovic, que despachou a checa Klara Koukalova por 6/3 e 6/4, nesta terça.

A russa Svetlana Kuznetsova e a sérvia Jelena Jankovic também venceram na estreia. A 26ª cabeça de chave passou pela alemã Laura Siegemund, por 6/3 e 6/4, enquanto a 28ª pré-classificada eliminou a russa Elena Vesnina, por 6/4, 3/6 e 10/8. Jankovic enfrentará na sequência outra russa, Evgeniya Rodina, que avançou ao derrubar a local Laura Robson por duplo 6/4.

Kuznetsova, por sua vez, enfrentará a checa Kristyna Pliskova, que despachou a compatriota Tereza Smitkova por 3/6, 7/5 e 7/5. Ainda nesta terça, avançaram a local Heather Watson, algoz da francesa Caroline Garcia, 32ª cabeça de chave, a bielo-russa Olga Govortsova e a romena Monica Niculescu.

DUPLAS

Após estrear com vitória na chave de simples, na segunda-feira, a número 1 Serena Williams anunciou nesta terça que desistiu de competir nas duplas, ao lado da irmã Venus Williams. As duas já levantaram o troféu de duplas em cinco oportunidades. Ao justificar a desistência, Serena explicou que pretende manter o foco na chave de simples.

"Depois da partida de ontem, senti que era melhor me concentrar na disputa de simples. E por isso decidi desistir das duplas. Sempre adorei jogar com Venus, principalmente aqui em Wimbledon, onde tivemos tanto sucesso. Então, lamento muito por ter de desistir neste ano", disse Serena, que busca o quarto título de Grand Slam em sequência na carreira - venceu o US Open de 2014 e, neste ano, levantou os troféus do Aberto da Austrália e de Roland Garros.