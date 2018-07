Teliana Pereira planeja chegar ao Top 30 do ranking em 2016

Número 45 do ranking mundial, pela primeira vez na carreira Teliana Pereira vai iniciar uma temporada com a segurança de poder se inscrever nos principais torneios. Nesta segunda-feira, a brasileira divulgou sua programação para os três primeiros meses de 2016 com a previsão de participar do Aberto da Austrália e de dois torneios da série ''Premier'' do WTA: Indian Wells e Miami, antes nos EUA.

Teliana abre o ano jogando em Brisbane e Hobart, em quadra rápida, em preparação para o Aberto da Austrália. Depois, ela defende o Brasil na Fed Cup e joga só mais um torneio em fevereiro: o Rio Open. Na sequência, viaja para os EUA.

No ano passado, sem vaga em Indian Wells e Miami, Teliana se viu obrigada a disputar três torneios de menor nível, organizados pela Federação Internacional de Tênis (ITF), em Campinas, Curitiba e Medellín, sempre no saibro. Saiu desta sequência para, em Bogotá, também na Colômbia, ganhar seu primeiro título no WTA.

Agora, as metas são mais ousadas. "Sempre falo que quero melhorar e que o ranking é consequência. É mesmo o meu objetivo, sempre evoluir e focar nos treinamentos, mas com metas e a próxima delas é chegar no Top 30, sempre com os pés no chão e ciente do caminho longo e do trabalho que pela frente", comentou ele, via assessoria de imprensa.

Nos seis primeiros torneios do ano, Teliana quase não tem pontos a defender. Entre janeiro e março do ano passado, ganhou módicos 46 pontos. Por isso, tem boa margem para tentar se aproximar do grupo das 30 melhores do mundo.