Teliana e Bia Haddad vão à semi de duplas no Rio Open

Bia Haddad Maia alcançou, nesta quinta-feira, ao lado de Teliana Pereira, o melhor resultado de sua carreira também em duplas. Horas depois de avançar às quartas de final em simples no Rio Open, a jovem de 18 anos pela primeira vez chegou a uma semifinal da torneio do WTA (Associação das Tenistas Profissionais) graças à vitória sobre a dupla formada pela norte-americana Nicole Melichar e a romena Elena Bogdan, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0.

Para Teliana, a semifinal não chega a ser uma novidade. No início de 2013, em Cali (Colômbia), ela conquistou o vice-campeonato jogando com a argentina Florencia Molinero. No mesmo ano, com a colombiana Mariana Duque-Mariño, fez semifinal em Bastad (Suécia).

Já Bia Haddad vive uma semana única em sua curta carreira. Em duplas, ela tem quatro títulos em torneios de nível ITF (Federação Internacional de Tênis), mas nunca havia ido tão longe no WTA. Em simples, ao vencer a eslovena Polona Hercog, chegou a uma inédita quartas de final.

A semifinal no Rio será contra a dupla formada pela belga Ysaline Bonaventure e pela sueca Rebecca Peterson, responsáveis pela eliminação de Gabriela Cé/Paula Gonçalves na primeira rodada.