Teliana e Demoliner são eliminados no quali de duplas em Wimbledon

Os últimos dois brasileiros que disputavam o qualifying de Wimbledon caíram nesta quarta-feira. Na chave de duplas masculinas, Marcelo Demoliner e Marcus Daniell, da Nova Zelândia, foram eliminados na rodada final e perderam a chance de irem à chave principal. Assim como Teliana Pereira, que caiu ao lado da montenegrina Danka Kovinic na penúltima rodada do qualifying da chave de duplas femininas.

No primeiro jogo do dia, Teliana e Kovinic foram facilmente derrotadas pela taiwanesa Chin-Wei Chan e a norte-americana Nicole Melichar, terceiras cabeças de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Agora, Chan e Melichar pegam as chinesas Yafan Wang e Kai-Lin Zhang por uma vaga na chave principal.

Já Demoliner e Daniell tinham o favoritismo de cabeças de chave número 1 do qualifying, mas acabaram surpreendidos pelos bielo-russos Sergey Betov e Aliaksandr Bury por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Com a vitória, Betov e Bury se classificaram para a chave principal de duplas masculinas.

As derrotas de Demoliner e Teliana fizeram com que nenhum brasileiro furasse o qualifying em Wimbledon. Guilherme Clezar e André Ghem, no masculino, e Bia Haddad, no feminino, também foram eliminados. Com isso, os representantes do País em Wimbledon serão Teliana Pereira (simples), Thomaz Bellucci (simples e duplas), João Souza (simples e duplas), André Sá (duplas), Bruno Soares (duplas) e Marcelo Melo (duplas).