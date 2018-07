Teliana é eliminada em Marrakesh e perde sequência de 14 jogos

A incrível série invicta de Teliana Pereira chegou ao fim nesta quarta-feira. Após vencer 14 partidas seguidas, a brasileira, atual número 81 do mundo, acabou sendo eliminada nas oitavas de final do Torneio de Marrakesh ao perder para a búlgara Timea Babos, 86ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 6/7 (5/7) e 6/4, em 2 horas e 52 minutos.

Teliana chegou para jogar em Marrakesh embalada por dois títulos em sequência, ambos na Colômbia: o ITF de Medellín e o Torneio de Bogotá, conquista que marcou o fim do jejum de 27 anos sem títulos brasileiro no circuito da WTA. Já no Marrocos, ela precisou de três vitórias no qualifying para se garantir na chave principal. Depois, triunfou na sua estreia, mas agora caiu nas oitavas de final.

Algoz de Teliana, Babos agora espera a definição da próxima adversária em Marrakesh, que sairá do confronto entre a italiana Flavia Pennetta (26ª) e a alemã Laura Siegmund (145ª). Já a brasileira deve ganhar posições na próxima atualização do ranking da WTA, podendo figurar entre as 75 melhores tenistas do mundo.

Nesta terça, Teliana oscilou bastante diante de Babos, tanto que levou um "pneu" no primeiro set. Na segunda parcial, a brasileira conseguiu quebras de saque no quarto e sexto games, abrindo 5/1. Depois, porém, perdeu o seu saque duas vezes, quando poderia fechar a parcial, que seguiu para o tie-break. Dessa vez, Teliana se deu melhor e levou o duelo pra o terceiro set.

Embalada, a brasileira começou a parcial com uma quebra de saque, mas permitiu a virada de Babos para 3/1, com break points convertidos no segundo e quarto games. Teliana conseguiu outra quebra no quinto game, mas acabou sucumbindo no décimo, perdendo o seu saque, o que levou a húngara a fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1.

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Marrakesh, a espanhola Garbiñe Mugurza, 20ª colocada no ranking, caiu nas oitavas de final ao perder nesta quarta-feira para a francesa Kristina Mladenovic (59ª) por 2 sets a 0, com um duplo 7/6. Já a ucraniana Elina Svitolina, número 25 do mundo, avançou ao derrotar a norte-americana Christina Mchale (64ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.