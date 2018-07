Teliana embarca para primeiros torneios do ano e sonha com Top 30

Após viver os melhores momentos da sua carreira em 2015, com a conquista de dois títulos dos torneios da WTA, Teliana Pereira embarca nesta terça-feira para iniciar a temporada 2016 sonhando com feitos ainda maiores. A brasileira revelou a meta de entrar no seleto grupo das 30 melhores tenistas do mundo.

"Sei que tenho torneios duros pela frente, mas o meu objetivo continua o de sempre evoluir e focar nos treinamentos, com a próxima meta de chegar no Top 30", disse Teliana, que foi campeã em Bogotá e em Florianópolis em 2015 e fechou o ano na 46ª colocação no ranking da WTA.

Para ascender ainda mais na lista, a brasileira quer aproveitar os primeiros torneios da temporada, pois tem poucos pontos a defender. A sua estreia em 2015 será no Torneio de Brisbane, que começa em 5 de janeiro - a brasileira ainda aguarda a definição sobre se terá que disputar o qualifying ou já entrará direto na chave principal.

Depois, ela jogará em Hobart, encerrando a preparação para o primeiro Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália, que começa em 19 de janeiro. "Serão dois torneios antes do Aberto da Austrália. Estou muito motivada para começar o ano com tudo, me sentindo ótima em quadra e quero aproveitar esse primeiro trimestre em que não tenho pontos a defender", afirmou.

A brasileira explicou que passou três semanas treinando em Curitiba, especialmente para se adaptar às quadras duras. "Fiz uma preparação muito boa. Foram três semanas treinando só na quadra rápida - sem falar nas outras de físico - fazendo alguns ajustes para começar bem a temporada 2016. Os treinos foram ótimos, me sinto bem fisicamente, com a melhor pré-temporada que já fiz," comentou.

Depois do Aberto da Austrália, Teliana vai defender o Brasil no Zonal Americano I da Fed Cup, na Bolívia, a partir de 2 de fevereiro. No primeiro trimestre, o seu calendário ainda prevê a participação no Rio Open (15 de fevereiro), e nos Torneios de Indian Wells (9 de março) e de Miami (23 de março).