Teliana estreará contra norte-americana em Wimbledon

O sorteio da chave feminina de Wimbledon, realizado nesta sexta-feira, definiu que a brasileira Teliana Pereira vai estrear no terceiro Grand Slam da temporada, marcado para começar na próxima segunda, diante da norte-americana Varvara Lepchenko.

A número 88 do mundo nunca enfrentou a 64ª colocada no ranking da WTA e ainda busca a primeira vitória da sua carreira em Wimbledon. Caso tenha êxito, a brasileira vai encarar na segunda rodada a alemã Angelique Kerber, a atual campeã do Aberto da Austrália, ou a britânica Laura Robson.

Atual campeã de Wimbledon, torneio que já venceu seis vezes, a norte-americana Serena Williams vai abrir a sua participação no torneio londrino diante de uma tenista vinda do qualifying.

Nas quartas de final, Serena poderá se reencontrar com a italiana Roberta Vinci, que no ano passado a derrotou nas semifinais do US Open, encerrando a tentativa da norte-americana de conquistar os quatro títulos do Grand Slam em uma única temporada.

Desde que perdeu em Nova York para Vinci, Serena não conquistou um título do Grand Slam, perdendo as finais do Aberto da Austrália para Kerber e de Roland Garros para a espanhola Garbiñe Muguruza. Assim, ela segue tentando igualar o recorde de títulos dos torneios do Grand Slam na Era Aberta, que é da alemã Steffi Graf, com 22.

Os outros duelos potenciais das quartas de final são: Agnieszka Radwanska (Polônia) x Belinda Bencic (Suíça), Kerber x Simona Halep (Romênia) e Muguruza x Venus Williams (Estados Unidos). Depois, os possíveis cruzamentos são Serena x Radwanska e Muguruza x Kerber.

Antes desses possíveis confrontos com Vinci e Radwanska, Serena deverá ter que passar pela norte-americana Christia McHale, pela francesa Kristina Mladenovic e pela russa Svetlana Kuznetsova, que já liderou o ranking da WTA.

Já Muguruza, que perdeu a final da edição de 2015 de Wimbledon para Serena, deve ter uma estreia complicada neste ano, diante da italiana Camila Giorgi, que derrotou a segunda colocada no ranking nos dois confrontos anteriores.