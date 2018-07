Teliana estreia com vitória e pegará Top 10 em Roland Garros

A brasileira Teliana Pererira teve uma ótima estreia em Roland Garros. Neste domingo, a tenista número 1 do País não teve qualquer dificuldade para atropelar a jovem francesa Fiona Ferro, de 18 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e garantiu vaga na segunda rodada do torneio.

Nem a torcida da casa serviu para empurrar Fiona, que viu a brasileira ser amplamente superior durante toda a partida. Com a vitória, Teliana no mínimo igualará sua campanha do ano passado, a melhor em Roland Garros, quando foi eliminada na segunda fase do torneio.

Número 77 do mundo, Teliana fez valer seu melhor ranking - Fiona é a 325.ª do ranking da WTA - para vencer. A brasileira foi bastante agressiva no saque da rival, conseguiu cinco quebras em dois sets e até se deu o luxo de ceder uma à francesa que, mesmo assim, conseguiu a vitória.

Agora, no entanto, Teliana deve ter vida bem mais difícil. Ela terá pela frente a número 9 do ranking, a russa Ekaterina Makarova, que também venceu neste domingo sem qualquer dificuldade. Ela atropelou a norte-americana Louisa Chirico, de apenas 19 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Quem também estreou com vitória foi a romena Simona Halep. Cabeça de chave número 3, ela teve um pouco mais de trabalho, mas despachou a russa Evgeniya Rodina, número 91 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Agora, ela enfrentará a croata Mirjana Lucic-Baroni, que passou pela norte-americana Lauren Davis neste domingo.

Em outras partidas já encerradas do dia, a espanhola Garbine Muguruza eliminou a croata Petra Martic, a sérvia Bojana Jovanovski passou pela ucraniana Lesia Tsurenko e a italiana Camila Giorgi derrotou a alemã Tatjana Maria.