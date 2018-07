Teliana estreia com vitória em Roland Garros e agora pegará Serena

Foi suado, mas a brasileira Teliana Pereira estreou com vitória em Roland Garros nesta terça-feira. A número 81 do ranking deixou a má fase desta temporada para trás e levou a melhor na primeira rodada do Grand Slam francês ao passar pela checa Karolina Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 9/7. Foi somente seu quarto triunfo no ano em 18 partidas.

Depois da longa batalha desta terça, Teliana terá a tarefa mais difícil possível na segunda rodada. A brasileira fará um inédito confronto com Serena Williams, líder do ranking mundial e uma das melhores tenistas de todos os tempos. A norte-americana despachou a eslovaca Magdalena Rybarikova na estreia em dois sets: 6/2 e 6/0.

Com o triunfo, Teliana igualou suas melhores campanhas em Roland Garros, obtidas justamente nas últimas duas temporadas, quando também passou pela estreia, mas acabou eliminada na segunda rodada. Ela é a única representante do País a seguir viva nas chaves de simples, após as quedas de Rogério Dutra Silva e Thomaz Bellucci na estreia.

No primeiro set, Teliana começou tomando conta das ações, abriu 4 a 2 e depois chegou a ter dois set points, mas permitiu a reação de Pliskova, que empatou em 5 a 5. A brasileira, então, tratou de retomar o controle e buscar uma nova quebra antes de sacar para fechar.

Atrás no placar, Pliskova se arriscou, buscou golpes vencedores e foi premiada pela ousadia. Quando o duelo parecia equilibrado e o placar apontava 3 a 3, a checa emendou três games seguidos, sendo dois no saque de Teliana, e deixou tudo igual.

Se o equilíbrio já havia sido a tônica do segundo set, tomou conta da partida no terceiro. Teliana até largou em vantagem ao conseguir uma quebra no quinto game, mas não demorou a perder a vantagem. A partida se arrastou igual até o 15.º game, quando a brasileira tomou a liderança e depois sacou para fechar.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta terça-feira, a cabeça de chave número 18, a ucraniana Elina Svitolina, venceu a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Na segunda rodada, ela terá pela frente a norte-americana Taylor Townsend.

A casaque Yulia Putintseva passou com facilidade pela canadense Aleksandra Wozniak por 2 sets a 0, com duplo 6/1. Assim como a francesa Pauline Parmentier, que eliminou a romena Monica Niculescu também em dois sets: 6/2 e 7/6 (7/2).